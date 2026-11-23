DESPITE LAST-MINUTE LEGAL EFFORTS, THE U-S ARMY PLANS TO GO AHEAD WITH DETONATING A STOCKPILE OF EXPLOSIVES IN SOUTHEAST IOWA ON WEDNESDAY, WHICH COULD SEND A CLOUD OF TOXIC LEAD-LADEN DUST OVER A WIDE SECTION OF EASTERN IOWA.
TRISH SCHAEFER, THE MAYOR OF MORNING SUN — LOCATED ABOUT 19 MILES NORTH OF THE IOWA ARMY AMMUNITION PLANT IN MIDDLETOWN, SAYS SHE ONLY LEARNED ABOUT THE PLAN LAST MONDAY ON SOCIAL MEDIA, AND THE ARMY HELD NO MEETINGS IN HER TOWN.
AZIDE1 OC……A MEETING” :12
MORNING SUN, A TOWN WITH FEWER THAN 800 RESIDENTS, IS SUPPOSED TO BE UNDER THE HEAVIEST PART OF THE DUST PLUME FROM THE NEARLY-FIVE TONS OF UNSTABLE LEAD AZIDE THAT WILL BE DETONATED.
MANY SCHOOL DISTRICTS IN THE REGION CANCELED CLASSES FRIDAY, BEFORE THE BLAST WAS PUSHED BACK A FEW DAYS.
MORNING SUN IS IN LOUISA COUNTY, WHERE SUPERVISOR KEVIN HARDIN SAYS LOCALS WERE READY FOR THE EVENT ON FRIDAY BEFORE THE ARMY CHANGED PLANS.
AZIDE2 OC……..”GET IT DONE” :10
HARDIN SAYS THE SITUATION LOCALLY IS CALMER THAN IT IS ONLINE, AND THEY’RE PREPARED TO WORK WITH STATE OFFICIALS ON CLEANUP EFFORTS.
THE IOWA ENVIRONMENTAL COUNCIL AND THE IOWA CHAPTER OF THE SIERRA CLUB FILED SUIT TO HALT THE BLAST.
REPORTS SAY THE U-S ARMY TOLD AN APPEALS COURT ON SATURDAY IT WILL USE AN EMERGENCY EXCLUSION TO GO AHEAD WITH THE DETONATION, EVEN IF ITS PERMIT FROM THE U-S E-P-A IS ON HOLD.
Radio Iowa/U.S. Army graphic