THE COMPANY THAT INSTALLED 16 TRAFFIC-COUNT CAMERAS WITHIN WOODBURY COUNTY’S RIGHT-OF-WAY IN THE SALIX AREA LAST WEEK WITHOUT OBTAINING PERMISSION FROM ANYONE IN WOODBURY COUNTY HAS RECLAIMED THEIR CAMERAS.
WOODBURY COUNTY SUPERVISORS CHAIRMAN MARK NELSON SAYS NATIONAL DATA & SURVEYING SERVICES PICKED UP THEIR CAMERAS AND PAID THE COUNTY AROUND EIGHT HUNDRED DOLLARS FOR THE DAMAGES CAUSED WHEN THEY INSTALLED THEM:
SALIXCAM5 OC…..MERRY WAY. :12
NELSON SAYS A COMPANY REPRESENTATIVE CALLED HIM FROM MASSACHUSETTS:
SALIXCAM6 OC……….ANYBODY ELSE. :23
NELSON SAYS THE COMPANY ALSO CONFIRMED TO HIM THAT THEY WERE HIRED AS A SUBCONTRACTOR BY GOOGLE, WHICH IS CONSIDERING BUILDING A DATA CENTER IN THE SALIX AREA.
HE SAYS THEY DIDN’T MAKE IT IMMEDIATELY CLEAR IF THEY WANTED TO CONTINUE A TRAFFIC STUDY IN THE COUNTY:
SALIXCAM7 OC………INFORMATION ON. :16
NELSON SAYS THE COMPANY IS WELCOME TO PROPERLY APPLY FOR A PERMIT IF THEY WISH TO RESUME THE STUDY:
SALIXCAM8 OC…….DISCUSSION THEN. :18
HE SAYS COUNTIES HAVE A PERMIT PROCESS FOR A REASON FOR THINGS LIKE THIS,