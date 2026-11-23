SIOUX CITY POLICE HAVE IDENTIFIED THE WOMAN WHO WAS FATALLY INJURED SATURDAY EVENING AS SHE WAS ATTEMPTING TO CROSS INTERSTATE 29 IN SIOUX CITY NEAR THE 149.5-MILE MARKER.
POLICE SAY 54-YEAR-OLD JAIMEE JOLENE BENSON OF DAKOTA DUNES, SOUTH DAKOTA WAS ATTEMPTING TO CROSS THE SOUTHBOUND LANES OF TRAFFIC AROUND 6:05 P.M. WHEN SHE WAS STRUCK BY A SOUTHBOUND VEHICLE.
BENSON WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE OF THE ACCIDENT.
THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT, FIRE RESCUE, WOODBURY COUNTY SHERIFF’S OFFICE, AND IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION ASSISTED WITH THE RESPONSE AND INVESTIGATION.