A WOMAN HAS DIED FROM INJURIES SUFFERED SATURDAY EVENING AS SHE WAS ATTEMPTING TO CROSS INTERSTATE 29 IN SIOUX CITY NEAR THE 149.5-MILE MARKER NEAR THE AREA OF THE HAMILTON BOULEVARD EXIT.
POLICE SAY THE FEMALE VICTIM WAS ATTEMPTING TO CROSS THE SOUTHBOUND LANES OF TRAFFIC AROUND 6:05 P.M. WHEN SHE WAS STRUCK BY A VEHICLE TRAVELING SOUTHBOUND.
THE FEMALE SUSTAINED FATAL INJURIES AND WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE.
THE WOMAN’S IDENTITY IS BEING WITHHELD PENDING NOTIFICATION OF NEXT OF KIN.
THE SIOUX CITY POLICE DEPARTMENT, FIRE RESCUE, WOODBURY COUNTY SHERIFF’S OFFICE, AND IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION ASSISTED WITH THE INVESTIGATION.