DOWNTOWN SIOUX CITY WILL HAVE PLENTY OF CHRISTMAS CHEER FOR EVERONE MONDAY EVENING.
TRACIE TUTTLE OF DOWNTOWN PARTNERS SAYS IT’S TIME OF THE ANNUAL HOLIDAY LIGHTED PARADE:
PARADE1 OC………LOTS OF CANDY. :11
THE PARADE WILL PROCEED ALONG 4TH STREET FROM IOWA STREET TO NEBRASKA STREET WHERE THERE WILL BE A HOLIDAY LIGHTED TREE IN FRONT OF THE PUBLIC MUSEUM.
BEFORE THE PARADE, JEFF CARLSON WILL HAVE AN OPEN HOUSE WITH GOODIES AVAILABLE AT THE REMAX CITY CENTRE ON 4TH STREET:
PARADE2 OC……A LITTLE CHILLY. :21
REMEMBER TO KEEP YOUR CHILDREN CLOSE DURING THE HOLIDAY PARADE AND STAY ON THE SIDEWALKS OR BEHIND DESIGNATED PARADE BARRIERS WHILE KEEPING A SAFE DISTANCE FROM PARADE VEHICLES.
KSCJ file photo