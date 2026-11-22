THE 33RD ANNUAL FESTIVAL OF TREES BEGINS MONDAY IN THE HO-CHUNK CENTER AT 4TH AND NEBRASKA STREETS.
RAGEN COTE OF DOWNTOWN PARTNERS SAYS THE TREES WILL BE ON DISPLAY FOR BIDDING FROM NOW UNTIL DECEMBER THIRD TO HELP A LOCAL ORGANIZATION:
TREES1 OC……… LOCAL MUSIC. :10
A VARIETY OF DECORATED HOLIDAY TREES, WREATHS, AND OTHER ITEMS HAVE BEEN DONATED.
COTE SAYS THERE IS ALSO A SPECIAL “GIVING TREE” ON DISPLAY AGAIN THIS YEAR:
TREES2 OC……… OF SIOUX CITY. :06
THE TREES WILL BE AUCTIONED OFF BY BRUCE BROCK AUCTIONEERS ON DECEMBER 3 STARTING AT 6:30 P.M.
THE FESTIVAL OF TREES HAS RAISED OVER $506,000 FOR LOCAL CHARITIES OVER THE LAST 33 YEARS.
KSCJ FILE PHOTO