THE SIOUX CITY EXPLORERS ARE MOURNING THE PASSING OF FORMER X’S MANAGER STAN CLIBURN, WHO SERVED AS THEIR FIELD MANAGER FROM 2011 TO 2013.
CLIBURN FOLLOWED LES LANCASTER AS MANAGER OF THE X’S IN 2011, COMPILING A RECORD OF 134-166 OVER THREE SEASONS.
IN HIS FIRST SEASON, HE LED THE EXPLORERS TO A 51-49 RECORD, AND AT THE TIME, JUST THE FIFTH SEASON WHERE SIOUX CITY POSTED 50 OR MORE WINS IN A SINGLE SEASON.
FOLLOWING HIS DEPARTURE FROM SIOUX CITY, CLIBURN WOULD PILOT SOUTHERN MARYLAND AND NEW BRITIAN IN THE ATLANTIC LEAGUE BEFORE TAKING OVER THE CHICAGO DOGS IN THE AMERICAN ASSOCIATION IN 2026.
EXPLORERS CHAIRMAN JOHN ROOST SAYS “CLIBURN HAD A HUGE PERSONALITY AND MADE EVERYONE FEEL SPECIAL.
HE SAYS STAN LIVED AND BREATHED BASEBALL AND WAS INSTRUMENTAL IN DEVELOPING SO MANY YOUNG PLAYERS.
CLIBURN ACCUMULATED OVER 2000 WINS IN PARTNER-LEAGUE BASEBALL OVER 18 SEASONS AND ANOTHER 16 SEASONS IN AFFILIATED BASEBALL WHERE HE WON 2,224 GAMES.
STAN AND HIS TWIN BROTHER STU MADE BASEBALL HISTORY IN 1977 WHEN THEY WERE BOTH SELECTED IN THE MLB DRAFT.
THE TWO BECAME ONE OF ONLY 10 SETS OF TWINS IN MLB HISTORY TO REACH THE MAJOR LEAGUES.