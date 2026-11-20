INTERIM SIOUX CITY SCHOOLS SUPERINTENDENT JIM VANDERLOO HAS ANNOUNCED HIS PLAN TO RETIRE FROM THE SCHOOL DISTRICT AT THE END OF THE CURRENT 2026-27 SCHOOL YEAR.
VANDERLOO RELEASED A STATEMENT SAYING IN PART THAT HE IS “VERY PROUD OF THE WORK THAT WE’VE ACCOMPLISHED DURING MY TIME IN THE DISTRICT AND ITS IMPACT ON OUR STUDENTS. WHILE I LOOK FORWARD TO A NEW CHAPTER THAT INCLUDES MORE TIME WITH FAMILY AND FRIENDS, I WILL FOREVER BE A PROUD ADVOCATE FOR THE SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOL DISTRICT.”
VANDERLOO BEGAN HIS DISTRICT CAREER IN 1992 AS A SPECIAL EDUCATION TEACHER AT WEST MIDDLE SCHOOL.
HE MOVED INTO ADMINISTRATOR ROLES AT WEST HIGH, NORTH HIGH AND WOODROW WILSON MIDDLE SCHOOL BEFORE ASSUMING THE ROLE OF DIRECTOR OF SECONDARY EDUCATION.
IN FEBRUARY 2026, VANDERLOO WAS NAMED INTERIM SUPERINTENDENT OF SIOUX CITY COMMUNITY SCHOOLS.
BACK IN SEPTEMBER, THE SCHOOL BOARD DECIDED TO INITIATE DISCUSSION ON FINDING A NEW FULL TIME SUPERINTENDENT.