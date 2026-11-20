CONGRESSMAN ELECT CHRIS MCGOWAN IS BACK IN SIOUX CITY AFTER TAKING PART IN ORIENTATION SESSIONS IN WASHINGTON D.C. THE PAST 12 DAYS.
THE 4TH DISTRICT REPUBLICAN IS ONE OF 31 NEW G-O-P MEMBERS WITH 74 DEMOCRATS MAKING UP THE FRESHMEN CLASS FOR THE NEXT HOUSE SESSION:
MCGOWAN4 OC…..JOINT THINGS. :08
MCGOWAN SAYS BECAUSE OF THE LARGE NEW GROUP OF REPRESENTATIVES, IT TOOK A FULL DAY TO ASSIGN OFFICES THROUGH A RANDOM LOTTERY STYLE DRAWING:
MCGOWAN5 OC……TO PICK AN OFFICE. :25
MCGOWAN WAS LUCKY ENOUGH TO DRAW THE NUMBER EIGHT AND CHOSE TO LOCATE IN THE CANNON BUILDING.
HE WAS GOING TO TAKE A FIRST FLOOR OFFICE, BUT THEN WAS GIVEN ADVICE NOT TO:
MCGOWAN6 OC………WE DID SO. :23
MCGOWAN KNOWS REPUBLICANS ARE THE MINORITY PARTY IN THE HOUSE, BUT ALSO KNOWS THE DEMOCRATS DO NOT HAVE ENOUGH VOTES TO OVERRIDE A PRESIDENTIAL VETO OF A BILL THAT THE G-O-P OPPOSES.
HE HOPES THE PARTY LEADERSHIP WILL WORK ON COMPROMISES ON SOME ISSUES:
MCGOWAN7 OC……..WELFARE PROGRAM. :20
THE FORMER SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE PRESIDENT SAYS HE WILL FOCUS ON WHAT HE CAN ACCOMPLISH IN A BI-PARTISAN WAY, INCLUDING FUNDING THE NEW RUNWAY FOR SIOUX CITY’S 185TH AIR NATIONAL GUARD UNIT.
MCGOWAN WILL GET THE KEYS TO HIS NEW D.C. OFFICE ON JANUARY 3RD.
KSCJ file photo