SOUTH DAKOTA HAS JOINED SEVERAL OTHER STATES, INCLUDING IOWA AND NEBRASKA, IN FILING A LAWSUIT AGAINST TIK TOK
ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY ALLEGES THE SOCIAL MEDIA PLATFORM VIOLATED SOUTH DAKOTA LAW BY ACTIVELY TARGETING MINORS WHILE DECEIVING PARENTS ABOUT THE DANGERS OF THE APP.
HE ALLEGES THAT TIKTOK KNOWINGLY EMPLOYED ADDICTIVE FEATURES THAT CONTRIBUTED TO HARM AMONG YOUNG USERS WHILE PRIORITIZING GROWTH AND REVENUE.
THE LAWSUIT, FILED IN HUGHES COUNTY, ALLEGES THAT TIKTOK VIOLATED THE SOUTH DAKOTA DECEPTIVE TRADE PRACTICES AND CONSUMER PROTECTION ACT AND STATE PUBLIC NUISANCE LAW BY DECEIVING PARENTS ABOUT THE SAFETY AND APPROPRIATENESS OF THE CONTENT THEIR CHILDREN HAVE ACCESS TO, FAILED TO PROTECT MINORS FROM ONLINE PREDATORS, AND UTILIZES AN ALGORITHM THAT AMPLIFIES HARMFUL CONTENT.
SOUTH DAKOTA’S LAWSUIT HAS BEEN FILED IN COORDINATION WITH STATE CASES FILED IN IDAHO, NORTH DAKOTA, WEST VIRGINIA, AND WISCONSIN.
29 OTHER STATES INCLUDING IOWA AND NEBRASKA, HAVE FILED THEIR OWN LAWSUITS.