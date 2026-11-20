THE U.S. EIGHTH CIRCUIT COURT OF APPEALS GRANTED AN EMERGENCY STAY FRIDAY TO HALT THE PLANNED LEAD AZIDE DETONATION AT THE IOWA ARMY AMMUNITION PLANT IN MIDDLETOWN, IOWA.
THE IOWA CHAPTER OF THE SIERRA CLUB AND THE IOWA ENVIRONMENTAL COUNCIL FILED THE LAWSUIT ASKING FOR A STAY ON THURSDAY.
JESS MAZOUR OF THE SIERRA CLUB EXPLAINED THEIR CONCERNS IN AN ONLINE NEWS CONFERENCE:
MAZOUR3 OC……..THAT PETITION. :15
THE EXPLOSION, WHICH WAS DELAYED TO MONDAY BY THE ARMY EARLIER, WOULD DETONATE NEARLY FIVE TONS OF THE VOLATILE CHEMICAL USED IN BLASTING CAPS AND EXPLOSIVES. .
MAZOUR SAYS THE COURT NOW HAS TIME TO STUDY AND RULE ON THE ISSUE:
MAZOUR4 OC………PUBLIC NOTICE. :27
DETONATION OF THE LEAD AZIDE CANNOT TAKE PLACE UNTIL THE COURT RULES ON THE MAIN PETITION.