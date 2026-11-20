THE GOODWILL OF THE GREAT PLAINS ANNUAL SHOE PARTY IS SATURDAY MORNING IN SIOUX CITY.
JACOB HELLER OF GOODWILL SAYS IT’S FROM 9AM UNTIL NOON AT THE NEWEST BUILDING ON THEIR CAMPUS, THE MISSION SERVICES CENTER AT 3011 WEST 4TH:
SHOE1 OC…WINTER WEATHER. :15
NO APPOINTMENT IS NECESSARY TO BRING YOUR CHILDREN TO GET THEIR NEW ATTIRE AT ABSOLUTELY NO COST:
SHOE2 OC……..READY FOR THEM. :19
HELLER SAYS THIS IS THE 85TH YEAR FOR THE GOODWILL SHOE PARTY:
SHOE3 OC…….SIOUX CITY AREA. :15
AGAIN, THE SHOE PARTY TAKES PLACE FROM 9AM UNTIL NOON AT THE GOODWILL MISSION SERVICES CENTER AT 3011 WEST 4TH.