THE SIOUXLAND PHILANTHROPIC GROUP “100+ MEN & WOMEN WHO CARE” MARKED A MILESTONE WITH THEIR LATEST DONATION TO A LOCAL NON-PROFIT.
THE GROUP PRESENTED A CHECK FOR $14,600 TO THE BOYS & GIRLS CLUBS OF SIOUXLAND AT THEIR NOVEMBER MEETING.
THAT DONATION SURPASSED THE $500,000 MARK FOR CONTRIBUTIONS TO LOCAL NON-PROFITS.
SINCE ITS INCEPTION IN OCTOBER OF 2015, 100 + MEN AND WOMEN WHO CARE HAVE NOW DONATED $501,280 TO AREA ORGANIZATIONS.
THEY MEET QUARTERLY TO SELECT A LOCAL SIOUXLAND NONPROFIT ORGANIZATION, THEN EACH MEMBER OF THE GROUP MAKES A DONATION OF $100 TO THE SELECTED NONPROFIT.
ANYONE INTERESTED IN JOINING 100+ MEN & WOMEN WHO CARE MAY CONTACT THEM ON THE GROUP’S FACEBOOK PAGE.