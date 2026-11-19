VOTERS IN CLAY COUNTY, SOUTH DAKOTA REJECTED A HALF CENT SALES TAX INCREASE THAT COULD HAVE BEEN USED FOR PROPERTY TAX RELIEF.
VOTERS REJECTED THE LEVY BY A 357-VOTE MARGIN, WITH 1332 VOTING NO AND 975 VOTING FOR THE TAX MEASURE TUESDAY.
ONLY 27 1/2 PER CENT OF REGISTERED VOTERS THERE CAST BALLOTS IN THE SPECIAL ELECTION.
CHARLES MIX COUNTY WAS CLOSE WITH 649 PEOPLE VOTING YES BUT 656 VOTING NO TO DEFEAT THE MEASURE BY 7 VOTES.
SIX COUNTIES THROUGHOUT SOUTH DAKOTA HAVE ADOPTED THE TAX, INCLUDING LINCOLN COUNTY.