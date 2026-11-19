THE U.S. ARMY HAS DECIDED TO DELAY THE PLANNED DETONATION OF BARRELS OF EXPLOSIVE LEAD AZIDE THAT WAS SCHEDULED AT NOON TODAY (FRI) NEAR MIDDLETOWN IN SOUTHEAST IOWA UNTIL MONDAY.
GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS SHE SPOKE WITH ACTING SECRETARY OF THE ARMY ADAM TELLE AND ASKED HIM TO DELAY THE PLANNED DETONATION AT THE IOWA ARMY AMMUNITION PLANT.
REYNOLDS SAYS SHE’S GRATEFUL FOR HIS DECISION TO DO SO.
TELLE POSTED ON X THURSDAY NIGHT SAYING MONDAY IS THE LATEST POSSIBLE MOMENT TO DESTROY THE MATERIALS BEFORE A FORECASTED TEMPERATURE DROP, WHICH WOULD RISK FURTHER DESTABILIZATION OF THE LEAD AZIDE.
A NUMBER OF REGIONAL POLITICAL LEADERS AND PROTESTORS HAVE VOICED SAFETY CONCERNS ABOUT THE DETONATIONS.
THE IOWA CHAPTER OF THE SIERRA CLUB AND THE IOWA ENVIRONMENTAL COUNCIL ASKED A FEDERAL APPEALS COURT TO STOP THE DETONATION.
THERE WERE CONCERNS OVER HOW BIG THE EXPLOSION WILL BE AND HOW FAR THE WIND WILL CARRY THE LEAD LADEN DUST.
File photo/UPDATED 10:27 A.M. 11/20