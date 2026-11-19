THE U.S. ARMY HAS DECIDED TO DELAY THE PLANNED DETONATION OF BARRELS OF EXPLOSIVE LEAD AZIDE THAT WAS SCHEDULED FRIDAY NEAR MIDDLETOWN IN SOUTHEAST IOWA.
GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS SHE SPOKE WITH ACTING SECRETARY OF THE ARMY ADAM TELLE AND ASKED HIM TO DELAY THE PLANNED DETONATION AT THE IOWA ARMY AMMUNITION PLANT.
REYNOLDS SAYS SHE’S GRATEFUL FOR HIS DECISION TO DO SO.
THE EXPLOSION IS NOW SCHEDULED FOR MONDAY.
PUBLIC HEALTH EXPERTS HAD STATED THEY DON’T KNOW EXACTLY HOW THE ARMY’S PLANNED DETONATION WILL IMPACT EASTERN IOWA.
THERE WERE CONCERNS OVER HOW BIG THE EXPLOSION WILL BE AND HOW FAR THE WIND WILL CARRY THE LEAD LADEN DUST.
File photo