THE PARK JEFFERSON SPEEDWAY AND ITS CAMPGROUND IN NORTH SIOUX CITY ARE BEING PUT UP FOR SALE.
THE OWNERS OF THE TRACK SINCE 2022, WAYNE & AMY BECKER, POSTED THE ANNOUNCEMENT ON THE TRACK’S FACEBOOK PAGE ON THURSDAY.
THEY STATED THEY BELIEVE PARK JEFFERSON HAS A BRIGHT FUTURE., BUT BECAUSE THEIR BUSINESSES AND FAMILY ARE GROWING, THEY NEED TO DEDICATE MORE TIME AND ENERGY TO THOSE PRIORITIES.
THE BECKERS SAY IF THE PROPERTY DOESN’T SELL RIGHT AWAY, THEY PLAN TO CONTINUE OPERATING PARK JEFFERSON UNTIL IT DOES.
THEY SAY THEY WOULD LOVE TO SEE PARK JEFFERSON REMAIN A RACETRACK, AND HOPE IS TO PASS THE BATON TO SOMEONE WHO HAS THE TIME, PASSION, AND COMMITMENT TO KEEP RACING ALIVE IN THE COMMUNITY.
THE BECKERS PLAN TO RELEASE A RACING SCHEDULE ANNOUNCEMENT FOR 2027 IN THE NEXT WEEK OR SO.
Photo from Park Jefferson Facebook