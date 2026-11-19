ONE OF THE SUSPECTS CHARGED IN THE FATAL STABBING OF A SIOUX CITY MAN IN FEBRUARY HAS PLEADED GUILTY TO A PAIR OF CHARGES IN THE CASE.
19-YEAR-OLD KAIDEN MONTES PLED GUILTY WEDNESDAY TO VOLUNTARY MANSLAUGHTER AND SECOND-DEGREE BURGLARY FOR HIS ROLE IN THE FEBRUARY 9TH DEATH OF 32-YEAR-OLD MAURICE J. GRANT AT A PIERCE STREET APARTMENT.
MONTES WAS SCHEDULED TO GO TO TRIAL ON DECEMBER 1ST FOR FIRST-DEGREE MURDER IN THE CASE.
THE JUDGE IN THE CASE WILL DECIDE AT MONTES’S SENTENCING IF THE TEN YEAR SENTENCE FOR EACH OF THE TWO LESSER COUNTS WILL BE SERVED CONCURRENTLY FOR A 10-YEAR SENTENCE, OR CONSECUTIVELY FOR 20 YEARS IN PRISON.
ANOTHER SUSPECT IN THE CASE, 19-YEAR-OLD IMARI GRANT, WILL FACE TRIAL FOR FIRST DEGREE MURDER IN THE CASE IN FEBRUARY.
A SENTENCING DATE FOR MONTES HAS NOT BEEN SET.
HE REMAINS IN CUSTODY IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.