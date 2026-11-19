SPENDING ON POLITICAL ADS IN IOWA ON THIS YEAR’S ELECTIONS WAS AMONG THE HIGHEST IN THE NATION.
ADIMPACT SAYS 525-MILLION DOLLARS WAS SPENT ON POLITICAL ADS IN IOWA, RANKING SEVENTH NATIONWIDE.
MORE THAN HALF WAS SPENT ON THE U-S SENATE RACE, WHILE 87-MILLION WAS SPENT ON THE GOVERNOR’S RACE.
DEMOCRATS OUTSPENT REPUBLICANS BY 26-MILLION DOLLARS ON ADS IN IOWA, WHERE THEY WON THREE OF FOUR HOUSE SEATS, THE SENATE SEAT AND THE GOVERNOR’S OFFICE.
NATIONWIDE, MORE THAN 12-BILLION DOLLARS WAS SPENT ON POLITICAL ADS FOR THE 2026 MIDTERMS, THE FIRST TO OUTSPEND A PRESIDENTIAL CYCLE.