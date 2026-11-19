THE IOWA RACING AND GAMING COMMISSION MET IN SIOUX CITY THURSDAY, HOLDING THEIR MONTHLY MEETING AT THE HARD ROCK HOTEL AND CASINO.
HARD ROCK MANAGER DOUG FISHER WELCOMED THE IRGC TO THE MEETING HELD IN ENCORE HALL:
IRGC1 OC…….HOTEL AND CASINO. :17
DAVE BERNSTEIN, THE PRESIDENT OF MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT, WHICH IS THE LICENSE HOLDER AND SPONSORING ORGANIZATION FOR THE CASINO, ALSO WELCOMED THE IRGC:
IRGC2 OC…..WHAT THEY’RE DOING. :18
THE COMMISSION APPROVED A MOTION ON GUIDELINES AND BEST PRACTICES FOR QUALIFIED SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE STATE’S CASINOS.
MRHD IS THE Q-S-O FOR HARD ROCK:
IRGC3 OC……..END OF THE YEAR. :19
BERNSTEIN DISCUSSED MRHD’S ROLE IN HIS OPENING REMARKS AND SPOKE ABOUT IT AFTERWARDS:
IRGC4 OC…THAN JUST GAMING. :21
IT WAS THE FINAL MEETING OF THE YEAR FOR THE I-R-G-C, WHO WON’T MEET AGAIN UNTIL JANUARY 14 IN BURLINGTON.