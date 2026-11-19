STATE LAWMAKERS IN IOWA ARE PREPARING FOR THE START OF THE 2027 LEGISLATIVE SESSION FOLLOWING THE NOVEMBER ELECTION.
DISTRICT 14 REPUBLICAN JACOB BOSSMAN OF SIOUX CITY WAS REELECTED TO A NEW TERM IN THE IOWA HOUSE AND DID NOT HAVE AN OPPONENT IN THE RECENT ELECTION.
REPUBLICANS STILL HAVE A MAJORITY IN THE HOUSE AND SENATE, BUT THIS SESSION WILL BE WORKING WITH DEMOCRAT ROB SAND, OUR NEW GOVERNOR.
BOSSMAN SAYS BOTH PARTIES WILL BE WORKING TO DO WHAT THEY BELIEVE IS BEST FOR IOWA:
BOSSMAN1 OC….HAD A LOT OF. :23
BOSSMAN SAYS THE NEW GOVERNOR WILL HAVE HIS PRIORITIES, BUT BOSSMAN EXPECTS SOME OF THEM ARE ALSO PRIORITIES FOR REPUBLICAN LAWMAKERS:
BOSSMAN2 OC……..COMING UP AS WELL. :25
BOSSMAN EXPECTS DATA CENTERS TO BE AN ISSUE IN THE UPCOMING SESSION:
BOSSMAN3 OC……THOSE ISSUES FOR IOWANS. :15
HE EXPECTS SOME SHUFFLING AS TO WHO CHAIRS WHAT COMMITTEE IN EACH CHAMBER.
COMMERCE CHAIRMAN DAVID YOUNG OF DALLAS COUNTY LOST HIS BID FOR A NEW TERM:
BOSSMAN4 OC…….HAPPY THERE. :24
BOSSMAN SAYS IF HE IS ASKED TO SWITCH THOUGH, HE WOULD CONSIDER DOING SO.
THE 92ND IOWA GENERAL ASSEMBLY IS SCHEDULED TO BEGIN ON JANUARY 11TH.