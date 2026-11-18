WOODBURY COUNTY AUDITOR AND ELECTIONS COMMISSIONER MICHELLE SKAFF ANNOUNCED THAT A FORMAL RECOUNT WILL BE CONDUCTED FOR THE SERGEANT BLUFF-LUTON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT SCHOOL BOND PUBLIC MEASURE FROM THE NOVEMBER 3 GENERAL ELECTION.
THE RECOUNT FOLLOWS THE RECEIPT OF A VALID PETITION REQUESTING A REVIEW OF THE ELECTION RESULTS.
RECOUNT1 OC…BY 37 VOTES. : 23
THE RECOUNT IS SCHEDULED TO BEGIN ON MONDAY, NOVEMBER 23 AT 10:00 A.M. IN THE ABSENTEE ROOM IN THE BASEMENT OF THE WOODBURY COUNTY COURTHOUSE.
THE PROCEEDINGS WILL RECESS AT 12:45 P.M. AND RESUME AT 3:00 P.M. UNTIL THE RECOUNT IS COMPLETE.
IN ACCORDANCE WITH IOWA ELECTION PROCEDURES, THE RECOUNT BOARD WILL CONDUCT A MACHINE RECOUNT OF ALL BALLOTS CAST FOR THE SERGEANT BLUFF-LUTON SCHOOL MEASURE.
BALLOTS TO BE RECOUNTED WILL INCLUDE ALL ABSENTEE BALLOTS RECEIVED DURING THE GENERAL ELECTION AS WELL AS ALL BALLOTS FROM POLLING LOCATIONS AT
EAST HIGH SCHOOL, THE SERGEANT BLUFF COMMUNITY CENTER, BRONSON AND SALIX.
THE RECOUNT PROCEEDINGS ARE OPEN TO THE PUBLIC FOR OBSERVATION.