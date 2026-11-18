THE U.S. HOUSE HAS UNANIMOUSLY PASSED REPRESENTATIVE DUSTY JOHNSON’S LEGISLATION THAT MOVES FORWARD THREE SOUTH DAKOTA RURAL WATER PROJECTS.
TWO OF THEM AFFECT SOUTHEAST SOUTH DAKOTA.
THE SOUTH DAKOTA WATER FEASIBILITY STUDIES ACT DIRECTS THE DEPARTMENT OF THE INTERIOR TO CONDUCT A FEASIBILITY STUDY FOR EACH OF THE LEWIS AND CLARK, DAKOTA MAINSTEM, AND WESTERN DAKOTA REGIONAL WATER SYSTEMS.
JOHNSON SAYS THE LEWIS AND CLARK REGIONAL WATER SYSTEM EXPANSION FEASIBILITY STUDY ACT AUTHORIZES A FEASIBILITY STUDY FOR A PROPOSED DRINKING WATER PROJECT DRAWING FROM THE MISSOURI RIVER.
DUSTY1 OC…AND PARTNERSHIP. :13
THE PROJECT WOULD SUPPORT THE REGIONAL WATER SYSTEM’S EFFORTS TO SUPPLY DRINKING WATER TO 350,000 PEOPLE IN SOUTHEAST SOUTH DAKOTA, NORTHWEST IOWA, AND SOUTHWEST MINNESOTA:
DUSTY2 OC…..FUTURE REGIONAL NEEDS. :19
THE SECOND BILL IS THE DAKOTA MAINSTEM WATER SUPPLY PROJECT FEASIBILITY STUDY ACT, ALSO INVOLVING THE MISSOURI RIVER AND COMMUNITIES NEAR IT:
DUSTY3 OC………..IN THE AREA. :11
THAT PROJECT WILL HELP DAKOTA MAINSTEM SUPPORT MORE THAN 50 WATER PROVIDERS IN SOUTH DAKOTA, IOWA, MINNESOTA, AND NEBRASKA.