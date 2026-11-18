THE CITY OF WESTFIELD HAS SET A SPECIAL ELECTION TO FILL THEIR THREE VACANT CITY COUNCIL POSITIONS DUE TO THREE RECENT RESIGNATIONS.
PLYMOUTH COUNTY AUDITOR STACEY FELDMAN SAYS PER IOWA CODE, THE ELECTION WILL BE HELD ON TUESDAY, JANUARY 5, FROM 7 AM TO 8 PM.
THERE IS ONE POSITION FOR A VACANT CITY COUNCIL POSITION WITH A TERM TO EXPIRE ON 12/31/2027 AND TWO VACANT CITY COUNCIL POSITIONS WITH TERMS TO EXPIRE 12/31/2029.
FELDMAN SAYS THE WESTFIELD COMMUNITY CENTER WILL BE THE POLLING LOCATION FOR THE SPECIAL ELECTION.
IN PERSON ABSENTEE VOTING WILL BE AVAILABLE IN THE PLYMOUTH COUNTY AUDITOR’S OFFICE BEGINNING ON WEDNESDAY, DECEMBER 16TH AT 8 AM AND ENDS AT 5 PM ON MONDAY, JANUARY 4TH.
INTERESTED CANDIDATES WHO RESIDE IN WESTFIELD WHO WOULD LIKE TO RUN FOR ONE OF THE VACANT POSITIONS NEED TO FILL OUT AN AFFIDAVIT OF CANDIDACY FORM AND A NOMINATION PETITION FOR NON-PARTISAN OFFICE.
CANDIDATES ARE REQUIRED TO BE AT LEAST 18 YEARS OF AGE AND RECEIVE A MINIMUM OF 10 SIGNATURES ON THEIR NOMINATION PETITION.
WESTFIELD RESIDENTS CAN SIGN MULTIPLE CANDIDATE’S PETITIONS, BUT THOSE SIGNING MUST LIVE WITHIN THE WESTFIELD CITY LIMITS AND BE AN ELIGIBLE ELECTOR. RURAL VOTERS CAN NOT SIGN THE NOMINATION PETITIONS.
THE FILING LOCATION FOR THE CANDIDATE NOMINATION PETITION IS AT THE PLYMOUTH COUNTY AUDITOR’S OFFICE IN LE MARS.
THE FILING DEADLINE FOR NOMINATION PETITIONS IS FRIDAY, DECEMBER 11, AT 5 PM IN THE PLYMOUTH COUNTY AUDITOR’S OFFICE AT THE COURT HOUSE IN LE MARS.
THREE MEMBERS OF THE WESTFIELD CITY COUNCIL RESIGNED MONDAY MORNING, LEAVING THE TOWN WITHOUT A QUORUM TO CONDUCT A COUNCIL MEETING.
WESTFIELD CITY CLERK KELLI PIERCE TOLD OUR LE MARS SISTER STATION KLEM THAT THE RESIGNATIONS OF BETH TERPSTRA AND CHAD CARLSON WEREN’T A SURPRISE, BUT MIKE TADLOCK’S WAS “UNEXPECTED.”
WESTFIELD1 OC…….ANY APPOINTEE. :18
PLYMOUTH COUNTY AUDITOR STACEY FELDMAN CONFIRMED THE THREE RESIGNATIONS AND SAYS DUE TO THE FACT THAT THE REMAINING CITY COUNCIL MEMBERSHIP OF THE CITY OF WESTFIELD DOES NOT CONSTITUTE A QUORUM.
SHE WILL PROVIDE A PUBLIC NOTICE AS TO WHEN SHE WILL SET THE DATE FOR A SPECIAL ELECTION TO FILL THE VACANCIES FOR THE 3 UNEXPIRED TERMS FOR THE CITY OF WESTFIELD.
BACK IN LATE OCTOBER, COUNCIL MEMBERS PASSED A RESOLUTION SEEKING THE REMOVAL OF MAYOR MICHAEL BOHLKE, BUT DID NOT HAVE A TWO-THIRDS MAJORITY NEEDED TO REMOVE HIM.
COUNCILMAN TADLOCK EXPRESSED A DESIRE TO RECONSIDER THE SITUATION AND WORK COLLABORATIVELY WITH FELLOW COUNCIL MEMBERS AND THE MAYOR. .
PIERCE STILL HAS AUTHORITY TO GET CITY BILLS PAID, BUT NOT MUCH ELSE CAN BE DONE FOR THE FORESEEABLE FUTURE WITH A LACK OF QUORUM.
WESTFIELD2 OC……..AND SUCH. :20
THE CITY COUNCIL REMAINS IN LEGAL LIMBO WITH NO CITY ATTORNEY.
THE COUNCIL NEEDS TO APPOINT AN ATTORNEY IN ORDER FOR LEGAL RULINGS TO BE PROPER, ANOTHER IMPOSSIBLE TASK WITHOUT A QUORUM:
WESTFIELD3 OC…….THAT FOR US. :19
LETTERS OF RESIGNATION NEED TO BE OFFICIALLY SENT TO THE AUDITOR’S OFFICE BEFORE A SPECIAL ELECTION DATE CAN BE SET.