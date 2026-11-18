EMPLOYEES FROM THE SIOUX CITY LOWE’S STORE JOINED SERGEANT BLUFF FIRE RESCUE PERSONNEL AT THE FIRE STATION FOR A SPECIAL “RED VEST DAY” WEDNESDAY AIMED AT BRINGING THE FIRE DEPARTMENT’S OUTDOOR PATIO PROJECT CLOSER TO COMPLETION.
FIRE CHIEF ANTHONY GAUL SAYS LOWE’S AWARDED THE DEPARTMENT A $25,000 GRANT FOR THE PROJECT THAT THEY HAD APPLIED FOR:
LOWES1 OC……..WE ANNOUNCED IT. :15
DAVE HOYT IS THE LOCAL MANAGER OF THE LOWE’S STORE AND BROUGHT EIGHT WORKERS IN THEIR RED VESTS TO THE FIRE STATION TO HELP PUT THE PATIO PROJECT TOGETHER:
LOWES2 OC…….$25,000 GRANT. :20
CHIEF GAUL SAYS THE PROJECT INCLUDES AN ADDITIONAL GAZEBO, WHICH WILL COME IN HANDY DURING TRAINING EXERCISES OUTSIDE OF THE STATION:
LOWES3 OC……..THE 25 GRAND. :13
GAUL SAYS THE NEW OUTDOOR AREA WILL BE USED IN OTHER WAYS INVOLVING THE SGT. BLUFF COMMUNITY:
LOWES4 OC……..WE’VE NEVER HAD. :24
THE LOWE’S EMPOYEES TEAMED UP TO ASSEMBLE AND INSTALL OUTDOOR FURNITURE, A FIRE TABLE, PATIO HEATERS, AND COOKING EQUIPMENT.