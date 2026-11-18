MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT AWARDED $200,000 IN HOLIDAY GRANTS TO 15 WOODBURY COUNTY ORGANIZATIONS DURING A CEREMONY HELD WEDNESDAY AT THE LEWIS & CLARK INTERPRETIVE CENTER.
THE HOLIDAY GRANT PROGRAM ALLOWS MRHD BOARD MEMBERS TO NOMINATE ORGANIZATIONS FOR FUNDING BASED ON THEIR KNOWLEDGE OF LOCAL NEEDS AND COMMUNITY PRIORITIES.
DAVE BERNSTEIN, THE MRHD BOARD PRESIDENT, SAYS THE HOLIDAY GRANT PROGRAM GIVES THEM AN OPPORTUNITY TO RESPOND TO NEEDS THEY SEE FIRSTHAND AND PROVIDE MEANINGFUL SUPPORT TO ORGANIZATIONS MAKING A DIFFERENCE.
HE SAYS IT’S A GREAT WAY TO CLOSE OUT THE YEAR AND CONTINUE THEIR COMMITMENT TO GIVING BACK TO THE COMMUNITY.”
A FULL LIST OF GRANT RECIPIENTS IS LISTED BELOW
ECONOMIC DEVELOPMENT, COMMUNITY IMPROVEMENT & TOURISM
FRIENDS OF THE SCPD $23,000 FOR A UTILITY TASK VEHICLE.
CITY OF CORRECTIONVILLE $20,000 FOR THE SEAT AND SHADE INITIATIVE AND PLAYGROUND IMPROVEMENTS
SIOUX CITY ENVIRONMENTAL ADVISORY BOARD $15,000 FOR DOWNTOWN TRASH RECEPTACLE LIDS.
HUMAN SERVICES & HEALTH SERVICES
SIOUXLAND COALITION TO END HOMELESSNESS $2,500 FOR PROGRAM AND OPERATING SUPPORT.
WOMEN AWARE $12,500 FOR THE SCHOOL OF HARD KNOCKS PROGRAM.
FIRST TEE OF SIOUXLAND $5,000 FOR PROGRAM AND OPERATING SUPPORT.
CIVIC, PUBLIC, CHARITABLE, PATRIOTIC & RELIGIOUS
SIOUX CITY FIRE RESCUE $13,000 FOR SMOKE DETECTORS.
MOUNT ZION MISSIONARY BAPTIST CHURCH $25,000 FOR BUILDING IMPROVEMENTS.
JUNIOR LEAGUE OF SIOUX CITY $5,000 FOR THE PERIOD PANTRY.
LEISURE, CULTURAL & HISTORICAL
MIRACLE LEAGUE OF SIOUX CITY $25,000 FOR SAFETY NETTING.
SIOUXLAND INSTITUTE OF FILM $14,000 FOR GUEST ARTIST STIPENDS AND TRAVEL.
EDUCATION
WEST HIGH SCHOOL GIRLS WRESTLING $5,000 FOR PROGRAM AND OPERATING SUPPORT.
NORTHWEST AREA EDUCATION AGENCY $10,000 FOR CHILDREN’S BOOKS.
CAREER ACADEMY EDUCATION PATHWAY PROGRAM $5,000 FOR THE PROFESSIONAL SKILLS SHOWDOWN.
RIVER-CADE ROYALTY $20,000 FOR SCHOLARSHIPS.
UNLIKE MRHD’S TRADITIONAL COMPETITIVE GRANTS, THE HOLIDAY GRANT PROGRAM ALLOWS BOARD MEMBERS TO IDENTIFY AND SUPPORT ORGANIZATIONS ADDRESSING IMPORTANT COMMUNITY NEEDS, DRAWING ON THEIR KNOWLEDGE OF LOCAL ORGANIZATIONS, COMMUNITY INITIATIVES, AND FUNDING PRIORITIES.
MISSOURI RIVER HISTORICAL DEVELOPMENT IS THE NONPROFIT QUALIFIED SPONSORING ORGANIZATION THAT HOLDS THE GAMING LICENSE FOR WOODBURY COUNTY, IOWA, IN PARTNERSHIP WITH HARD ROCK HOTEL & CASINO SIOUX CITY.