EARLY WEDNESDAY MORNING, NASA’S VOYAGER ONE WILL MARK A 16-BILLION MILESTONE, AS IT REACHES A DISTANCE OF ONE LIGHT DAY FROM PLANET EARTH.
BILL KURTH, A RESEARCH SCIENTIST AT THE UNIVERSITY OF IOWA, WORKED ON THE DEEP SPACE PROBE BACK IN THE 1970S AND EXPLAINS THE DIMENSIONS OF THAT PHENOMENAL DISTANCE.
VOYAGER1 OC…… “MILES PER HOUR” :14
THAT’S AN AMAZING FEAT FOR THE TINY SPACECRAFT, AND A GIANT LEAP FOR THE SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF HUMANKIND.
VOYAGER2 OC………”50 YEARS” :22
KURTH FIRST STARTED WORKING ON THE VOYAGER PROGRAM AS A 23-YEAR-OLD GRADUATE STUDENT AT THE UNIVERSITY IN 1974.
NOW 75, HE REMAINS A CO-INVESTIGATOR ON THE VOYAGER PLASMA WAVE INVESTIGATION AND IS ONE OF THE MOST SENIOR MEMBERS OF THE VOYAGER SCIENCE TEAM.
HE SAYS VOYAGER IS STILL SENDING BACK USEFUL DATA.
VOYAGER3 OC……. “8 HOURS A DAY” :17
KURTH SAYS THAT DATA IS IMPORTANT TO RESEARCHERS WHO ARE TRYING TO UNDERSTAND THE FABRIC OF OUR UNIVERSE.
RADIO IOWA CONTRIBUTED