A REPUBLICAN STATE LEGISLATOR WILL RETURN TO THE IOWA HOUSE IN JANUARY — AFTER A RECOUNT FOUND REPRESENTATIVE BRENT SIEGRIST OF COUNCIL BLUFFS WON A 13TH TERM IN THE IOWA HOUSE.
DEMOCRAT BENJAMIN LARSON OF COUNCIL BLUFFS SOUGHT THE RECOUNT, WHICH SHOWED HE FINISHED 35 VOTES BEHIND SIEGRIST ON ELECTION NIGHT.
THE RECOUNT INCLUDED PROVISIONAL BALLOTS AND FOUND SEIGRIST AHEAD BY 37 VOTES.
POTTAWATTAMIE COUNTY AUDITOR MARY ANN HANUSA (HUH-NOO-SUH) SAYS THE RACES PROVES EVERY VOTE COUNTS.
RECOUNT OC…….IN FACT IT DOES.” :06
SIEGRIST’S FIRST RACE FOR THE IOWA HOUSE WAS IN 1984 AND HE SERVED 18 CONSECUTIVE YEARS, INCLUDING FOUR YEARS AS HOUSE SPEAKER.
HE RAN FOR CONGRESS IN 2002, THE YEAR REPUBLICAN STEVE KING WON A SEAT IN THE U-S HOUSE.
NEARLY TWO DECADES LATER, SIEGRIST DECIDED TO RUN AGAIN FOR A SEAT IN THE IOWA HOUSE OF REPRESENTATIVES, WHERE HE’S BEEN SERVING SINCE 2021.
RADIO IOWA