A COMPANY CALLED NATIONAL DATA & SURVEYING SERVICES INSTALLED 16 TRAFFIC-COUNT CAMERAS WITHIN WOODBURY COUNTY’S RIGHT-OF-WAY IN THE SALIX AREA THIS WEEK WITHOUT OBTAINING PERMISSION FROM ANYONE IN WOODBURY COUNTY.
COUNTY SUPERVISOR CHAIRMAN MARK NELSON SAYS THE CAMERAS HAVE BEEN TAKEN DOWN:
SALIXCAM1 OC…..OF ANY SORT. :16
NELSON SAYS THEY FOUND A PHONE NUMBER ON ONE OF THE CAMERAS AND CALLED THE COMPANY TO TELL THEM THE CAMERAS WERE REMOVED AND THAT COUNTY PROPERTY WAS DAMAGED WHERE THEY WERE INSTALLED:
SALIXCAM2 OC……..CAMERAS BACK UP. :27
NELSON SAYS THE PICTURES ON THE CAMERAS WILL ALSO HAVE TO BE DELETED BECAUSE THEY WERE TAKEN WITHOUT PERMISSION:
SALIXCAM3 OC…….SHOULD BE DELETED. :18
NELSON SAYS IT IS UNKNOWN WHO THEY ARE WORKING FOR,
THE MAYOR OF SALIX HAS BEEN NOTIFIED OF THE CAMERAS AND HAS DENIED THE CITY’S INVOLVEMENT.
SALIX IS A PROPOSED SITE FOR A DATA CENTER THAT HAS CREATED A GREAT AMOUNT OF PUBLIC DEBATE IN RECENT WEEKS.
NELSON SAYS THE COMPANY WILL HAVE TO PAY FOR THE DAMAGES TO GET THEIR CAMERAS BACK:
SALIXCAM4 OC……FLAT RATE. :14
NELSON SAYS THE COUNTIES HAVE A PERMIT PROCESS FOR A REASON FOR THINGS LIKE THIS,
HE BELIEVES THE CAMERAS WERE ONLY UP FOR ONE DAY BEFORE COUNTY OFFICIALS WERE NOTIFIED.
Photos by Mark Nelson