U-S SENATOR-ELECT JOSH TUREK SAYS DEMOCRATS SHOULD OFFER AMERICANS A CLEAR AGENDA OF ACTIONS THEY’LL TAKE AFTER THE PARTY TAKES MAJORITY CONTROL OF THE U-S HOUSE AND SENATE IN JANUARY.
TUREK5 OC…….ON YOUR ISSUES.” :13
TUREK SAYS DEMOCRATS MUST BE LASER FOCUSESD ON ISSUES LIKE ENDING THE WAR, REPEALING TRUMP’S TARIFFS AND DRIVING DOWN THE COST OF HEALTH CARE, GROCERIES AND GAS.
TUREK6 OC…………TANGIBLE RESULTS. :14
THE FIRST VOTE TUREK WILL CAST WON’T BE ON A BILL. IT WILL BE ON DECEMBER 1ST.
THAT’S WHEN SENATE DEMOCRATS CHOOSE WHO’LL BECOME THE SENATE MAJORITY LEADER IN JANUARY.
TUREK WAS IN WASHINGTON, D.C. LAST WEEK, WHERE HE MET WITH THE TWO WHO ARE COMPETING FOR THE JOB — NEW YORK SENATOR CHUCK SCHUMER, THE CURRENT DEMOCRATIC LEADER, AND MARYLAND SENATOR CHRIS VAN HOLLEN;
TUREK7 OC……..EASY DECISION.” :04
A SUPER PAC ALLIED WITH SCHUMER SPENT MILLIONS BOOSTING TUREK DURING HIS PRIMARY RACE AGAINST A WELL-KNOWN EASTERN IOWA DEMOCRAT, BUT TUREK SAYS HE’LL VOTE FOR THE SENATOR WHO IS GOING TO PURSUE THE MOST ANTI-CORRUPTION AGENDA AND WHO WILL TAKE ACTION TO HELP THE MIDDLE CLASS AND RURAL IOWA COMMUNITIES.
TUREK8 OC…….NEED TO CARRY. :08
TUREK MADE HIS COMMENTS MONDAY IN HIS HOMETOWN OF COUNCIL BLUFFS AT HIS FIRST NEWS CONFERENCE SINCE THE NOVEMBER 3RD ELECTION.
RADIO IOWA