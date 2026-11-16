SIOUX CITY POLICE HAVE RELEASED DETAILS OF THEIR STEP UNIT’S TRAFFIC ENFORCEMENT PROJECT FRIDAY THAT FOCUSED ON DISTRACTED DRIVING.
OFFICERS CONDUCTED 26 TRAFFIC STOPS, ISSUING 19 ELECTRONIC CITATIONS AND 17 ELECTRONIC WARNINGS.
12 OF THE CITATIONS ISSUED WERE FOR USE OF AN ELECTRONIC COMMUNICATION DEVICE WHILE DRIVING.
ONE WAS FOR A STOP SIGN VIOLATION, TWO FOR NO DRIVER’S LICENSE AND FOUR FOR OTHER VIOLATIONS.
SIX WARNINGS WERE ISSUED FOR USE OF AN ELECTRONIC COMMUNICATION DEVICE AND 11 FOR OTHER VIOLATIONS.
ONE PERSON WAS ARRESTED ON CHARGES OF OPERATING WHILE INTOXICATED, CHILD ENDANGERMENT, FAILURE TO MAINTAIN CONTROL, AND USE OF AN ELECTRONIC COMMUNICATION DEVICE.