A SIOUX CITY MAN HAS BEEN SENTENCED TO PRISON ON FEDERAL DRUG CHARGES.
32-YEAR-OLD OSCAR ARELLANO WAS SENTENCED TO 15 YEARS IN FEDERAL PRISON FOR CONSPIRACY TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE AND POSSESSION OF A FIREARM IN FURTHERANCE OF A DRUG TRAFFICKING CRIME.
CASE EVIDENCE REVEALED THAT BETWEEN AUGUST AND NOVEMBER OF 2025, ARELLANO AND A CO-DEFENDANT, JONATHAN SEFF, CONSPIRED TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE.
ARELLANO ALSO POSSESSED FIREARMS IN FURTHERANCE OF HIS DRUG TRAFFICKING.
A FEDERAL JURY CONVICTED SEFF ON JULY 9, OF CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE AFTER PREVIOUSLY HAVING BEEN PREVIOUSLY CONVICTED OF A SERIOUS DRUG FELONY AND OTHER METH AND FENTANYL TRAFFICKING OFFENSES.