THE ANNUAL FREEDOM BALL TO BENEFIT SIOUXLAND FREEDOM PARK TAKES PLACE THIS SATURDAY NIGHT AT THE SOUTH SIOUX CITY MARRIOTT RIVERFRONT.
RENE LAPIERRE IS THE PRESIDENT OF THE PARK’S BOARD OF DIRECTORS, AND SAYS THERE IS A SPECIAL THEME FOR THIS YEAR’S EVENT:
RENE1 OC…….THIS COMING WEEKEND. :25
THE FREEDOM BALL IS A SOLD OUT EVENT.
LAPIERRE SAYS THOSE ATTENDING WILL FIND OUT MORE ABOUT PLANS FOR A NEW MEMORIAL AT THE PARK HONORING MILITARY VETERANS WHO HAVE SERVED IN THE MIDDLE EAST OVER THE PAST FEW DECADES:
RENE2 OC……..IN THE COUNTRY. ;20
LAPIERRE HAS BEEN INSTRUMENTAL IN THE DESIGN OF THE MEMORIAL, WHICH HE SAYS WILL HAVE A SENSE OF REALISM TO IT:
RENE3 OC………VILLAGE ON ONE SIDE. :25
THERE WILL BE MANY OTHER PARTS ADDED INCLUDING A SIMULATED AIRCRAFT CARRIER WITH TWO JETS AND AT THE END, A MEMORIAL WALL AND FLIGHT LINE CEREMONY WITH FLAG DRAPED CASKETS:
RENE4 OC……..MENTAL INJURIES. ;26
HE SAYS THE MEMORIAL WILL BE IN SAND, BECAUSE THAT’S WHAT THE MEN AND WOMEN WHO SERVED FOUGHT ON WHILE SERVING IN THE MIDDLE EAST.
THE MONEY RAISED AT THE FREEDOM BALL AND AUCTIONS THIS WEEKEND WILL HELP FUND THE PARK’S ONGOING EFFORTS.