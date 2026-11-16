IOWA’S NEW VAPE REGISTRY TOOK EFFECT MONDAY.
THAT MEANS ONLY VAPE PRODUCTS LISTED ON THE REGISTRY CAN LEGALLY BE SOLD IN THE STATE.
FORMER FEDERAL AGENT RICHARD MARIANOS EXPLAINS WHAT IT MEANS:
VAPES1 OC……SHUT THEM DOWN. :10
HE SAYS IT GIVES LAW ENFORCEMENT THE TOOLS TO ELIMINATE OUTLETS FOR ILLEGAL DRUG DEALING AND OTHER CRIMINAL ACTIVITIES:
VAPES2 OC……LAUNDERING MONEY. :14
VAPE MANUFACTURERS MUST NOW APPLY TO THE IOWA DEPARTMENT OF REVENUE TO SELL THEIR PRODUCTS.
THEY FACE FINES UP TO 300-DOLLARS A DAY FOR NON-COMPLIANCE BEGINNING DECEMBER 17TH.
24/7 NEWS SOURCE