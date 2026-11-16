THE CHEROKEE FIRE DEPARTMENT HAS CONFIRMED THAT THE INDIVIDUAL RESCUED FROM A HOUSE FIRE IN THE NOON HOUR ON SATURDAY IN THAT CITY HAS PASSED AWAY.
FIREFIGHTERS FROM THE CHEROKEE AND AURELIA FIRE DEPARTMENTS WORKED TOGETHER TO RESCUE THE UNIDENTIFIED INDIVIDUAL FROM THE BURNING STRUCTURE.
RESPONDING FIREFIGHTERS HAD RECEIVED INFORMATION INDICATING AN OCCUPANT WAS BELIEVED TO BE TRAPPED INSIDE THE RESIDENCE, POSSIBLY IN A REAR BEDROOM.
FIREFIGHTERS ENCOUNTERED HEAVY FIRE CONDITIONS, WITH FLAMES EXTENDING FROM THE FRONT OF THE RESIDENCE INTO THE FRONT YARD.
FIREFIGHTERS ENTERED THE RESIDENCE THROUGH A WINDOW NEAR THE REAR CORNER OF THE STRUCTURE AND AT 12:51 P.M., LOCATED AND REMOVED AN OCCUPANT FROM THE BURNING RESIDENCE.
THE INDIVIDUAL WAS TRANSPORTED TO THE CHEROKEE REGIONAL MEDICAL CENTER.
THE IOWA STATE FIRE MARSHAL’S OFFICE IS INVESTIGATING THE CAUSE AND CIRCUMSTANCES OF THE FIRE.