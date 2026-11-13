SALVATION ARMY RED KETTLE CAMPAIGN IS UNDERWAY

SIOUX CITY’S SALVATION ARMY KICKED OFF IT’S ANNUAL RED KETTLE AND HOLIDAY GIFT DROP BOX CAMPAIGN AT THE SOUTHERN HILLS MALL FRIDAY.
MAJOR RICK HAMELUND SAYS THIS YEAR’S GOAL IS TO RAISE $100,000 TO PROVIDE FOOD FOR NEEDY SIOUXLAND FAMILIES AND TOYS FOR THEIR CHILDREN.
HE SAYS FOOD DONATIONS ARE ALSO ACCEPTED FOR THE EFFORT:
SALARMY1 OC……REALLY NEED THOSE. :11
TOY DONATIONS ARE ALSO WELCOME, AS OVER 1700 CHILDREN ARE SIGNED UP.
THOSE FAMILIES WHO NEED HELP HAVE BEEN SIGNING UP FOR THE PAST COUPLE OF WEEKS.
FRIDAY WAS THE FINAL DAY TO REGISTER:
SALARMY2 OC…….AND YOU’RE DONE. :09
MAJOR HAMELUND SAYS BELL RINGERS ARE STILL NEEDED TO COLLECT DONATIONS AT THE RED KETTLE LOCATIONS AROUND SIOUX CITY:
SALARMY3 OC………..ALWAYS WELCOME. :11
ONCE AGAIN THE VOLUNTEERS WHO RING CAN WIN SOME BLING, THANKS TO RIDDLE’S JEWELRY IN THE MALL WHO IS DONATING SOME FINE JEWELRY TO THE ANNUAL CAMPAIGN:
SALARMY4 OC……..24TH OF DECEMBER. :06
THE HOLIDAY GIFT DROP BOX WILL ALSO BE LOCATED NEAR RIDDLE’S JEWELRY IN THE SOUTHERN HILLS MALL, GIVING COMMUNITY MEMBERS AN OPPORTUNITY TO DONATE GIFTS AND HELP MAKE THE SEASON BRIGHTER FOR THOSE IN NEED.
ANYONE WANTING TO SIGN UP TO RING MAY CONTACT THE SALVATION ARMY AT 712-255-8836.