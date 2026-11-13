JACKLEY PREPARING TO BE SOUTH DAKOTA’S CONGRESSMAN

SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY IS LEARNING THE WAYS OF BEING A U.S. CONGRESSMAN.
JACKLEY IS IN WASHINGTON D.C. ATTENDING ORIENTATION SESSIONS FOR NEW MEMBERS OF CONGRESS.
THE REPUBLICAN DEFEATED DEMOCRAT NIKKI GRONLI FOR THE STATE’S LONE SEAT IN THE U.S. HOUSE.
JACKLEY TAKES OVER FROM DUSTY JOHNSON, WHO SERVED FOUR TERMS IN THE LOWER CHAMBER.
JACKLEY SAYS HE HAS BEEN RECEIVING MULTIPLE QUESTIONS ABOUT THE STATE, RANGING FROM TOPICS LIKE MOUNT RUSHMORE, PHEASANT HUNTING, AND THE ELLSWORTH AIR FORCE BASE.
JACKLEY SAYS HE HAS A LOT TO LEARN ABOUT THE PROCEDURES AND PROCESS BUT THAT HE IS LOOKING FORWARD TO STUDYING.
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