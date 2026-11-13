GORDON DRIVE VIADUCT TO TEMPORARILY CLOSE NEXT WEEK

NEXT WEEK CREWS WILL NEED TO CLOSE THE GORDON DRIVE VIADUCT IN SIOUX CITY STARTING ON WEDNESDAY, NOVEMBER 18, WEATHER PERMITTING.
THE IOWA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION SAYS THE ROADWAY WILL BE CLOSED SO ENGINEERS CAN PERFORM A STRUCTURAL ANALYSIS ON THE EXISTING BRIDGE TO PREPARE FOR THE GORDON DRIVE VIADUCT AND BACON CREEK CONDUIT RECONSTRUCTION PROJECT WHICH WILL START IN 2027.
GORDON DRIVE IS EXPECTED TO BE CLOSED FOR APPROXIMATELY ONE WEEK.
OFFICIALS WILL SEND OUT AN UPDATE IF THE CLOSURE IS EXTENDED PAST THE ONE-WEEK TIMEFRAME.
DURING THE CLOSURE, EASTBOUND DRIVERS WILL GO NORTH ON VIRGINIA STREET TO 5TH STREET, AND THEN TRAVEL EAST ON 5TH STREET TO IOWA STREET.
THEY WILL HEAD NORTH ON IOWA STREET TO 6TH STREET, GO EAST ON 6TH TO SOUTH FAIRMOUNT STREET, AND THEN HEAD SOUTH ON SOUTH FAIRMOUNT TO REACH GORDON DRIVE.
WESTBOUND TRAFFIC WILL GO NORTH ON SOUTH FAIRMOUNT STREET TO 6TH STREET, THEN WEST ON 6TH STREET TO VIRGINIA STREET, AND THEN GO SOUTH ON VIRGINIA STREET TO REACH GORDON DRIVE.
THE IOWA DOT REMINDS MOTORISTS TO DRIVE WITH CAUTION THROUGH THOSE AREAS, AS THE AMOUNT OF TRAFFIC WILL BE GREATER THAN NORMAL ON THOSE STREETS.
KSCJ file photo