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FATAL CRASH IN RURAL CEDAR COUNTY

By
Woody Gottburg
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A ONE VEHICLE ROLLOVER IN NORTHEAST NEBRASKA THURSDAY AFTERNOON HAS CLAIMED THE LIFE OF A PIERCE WOMAN.

THE CEDAR COUNTY SHERIFF SAYS 85-YEAR-OLD LINDA WYNN WAS DRIVING NORTH ON HIGHWAY 81 APPROXIMATELY 5 MILES EAST AND 4 MILES NORTH OF WAUSA JUST BEFORE 1 P.M, WHEN HER TRAILBLAZER RAN OFF THE ROADWAY, VAULTED, AND ROLLED SEVERAL TIMES INTO A FIELD.

WYNN WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE.

RESTRAINTS WERE IN USE AND AIRBAGS WERE DEPLOYED WHEN THE ACCIDENT OCCURRED.

THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION BY THE CEDAR COUNTY SHERIFF’S OFFICE.

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