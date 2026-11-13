FATAL CRASH IN RURAL CEDAR COUNTY

A ONE VEHICLE ROLLOVER IN NORTHEAST NEBRASKA THURSDAY AFTERNOON HAS CLAIMED THE LIFE OF A PIERCE WOMAN.
THE CEDAR COUNTY SHERIFF SAYS 85-YEAR-OLD LINDA WYNN WAS DRIVING NORTH ON HIGHWAY 81 APPROXIMATELY 5 MILES EAST AND 4 MILES NORTH OF WAUSA JUST BEFORE 1 P.M, WHEN HER TRAILBLAZER RAN OFF THE ROADWAY, VAULTED, AND ROLLED SEVERAL TIMES INTO A FIELD.
WYNN WAS PRONOUNCED DECEASED AT THE SCENE.
RESTRAINTS WERE IN USE AND AIRBAGS WERE DEPLOYED WHEN THE ACCIDENT OCCURRED.
THE CRASH REMAINS UNDER INVESTIGATION BY THE CEDAR COUNTY SHERIFF’S OFFICE.