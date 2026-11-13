ALL U.S. PLANES GROUNDED FRIDAY AFTERNOON (Update)

UPDATE
THE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION HAS LIFTED WHAT BECAME AROUND A FOUR HOURS-LONG NATIONAL GROUND STOP, THE SECOND OF ITS KIND SINCE 9/11.
WHILE ADDRESSING THE PRESS AT THE WHITE HOUSE, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY SECRETARY MARKWAYNE MULLIN AND TRANSPORTATION SECRETARY SEAN DUFFY TOLD REPORTERS THAT THIS ISSUE WAS NOT A CYBERATTACK OR RELATED TO AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ISSUE.
THEY INSTEAD BLAMED OUTDATED TECHNOLOGY.
THE UPDATE COMES ALONGSIDE A CALL FOR CONGRESS TO PROVIDE THE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION WITH FUNDING TO UPDATE AVIATION SYSTEMS… AN ASK ESTIMATED TO COST TAXPAYERS ABOUT 50 BILLION DOLLARS.
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THE FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION ISSUED ITS SECOND NATIONAL GROUND STOP SINCE 9/11 ON FRIDAY AFTERNOON, AND THE FIRST OF ITS KIND IN ABOUT THREE YEARS.
DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY SECRETARY MARKWAYNE MULLIN SHARED DETAILS WITH REPORTERS OUTSIDE THE WHITE HOUSE, SAYING THAT WHEN IT COMES TO NAMING A CAUSE, OFFICIALS HAVEN’T RULED ANYTHING OUT:
SECRETARY MULLIN ADDED THAT FLIGHTS CURRENTLY IN THE AIR AND INBOUND INTERNATIONAL FLIGHTS WERE TO BE HANDLED ON A CASE-BY-CASE BASIS.
MULLIN ALSO TOLD REPORTERS ALL FLIGHTS WERE ACCOUNTED FOR… AND SAYS THERE’S NO REASON FOR THE PUBLIC TO BE AFRAID.
THE LAST NATIONAL GROUND STOP WAS ISSUED IN JANUARY 2023 DUE TO A COMPUTER OUTAGE.
FROM FOX NEWS/ KSCJ FILE PHOTO