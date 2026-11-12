SIOUX CITY RED LIGHT CAMERAS COULD MORE THAN DOUBLE TO HELP INCREASE CITY REVENUE

SIOUX CITY’S POLICE DEPARTMENT IS ALSO FACING SOME CHANGES DUE TO THE CITY’S TIGHT BUDGET OUTLOOK FOR THE NEXT FISCAL YEAR.
CITY MANAGER MIKE COLLETT HAS PROPOSED CUTTING ONE CURRENTLY VACANT POSITION AND MOVING AN OFFICER FROM AN OFFICE POST BACK ON THE STREET.
HE IS ALSO PROPOSING CUTTING SOME CIVILIAN POSTS
PDCUTS1 OC……AS WELL AS POLICE. :22
THE CITY IS ALSO PROPOSING TO MORE THAN DOUBLE THE NUMBER OF RED LIGHT CAMERAS POSITIONED IN TOWN TO INCREASE REVENUE:
PDCUTS2 OC……$500,000. ;08
FINANCE DIRECTOR TERESA FITCH SAID THE AMOUNT OF INCREASED REVENUE COULD BE AS HIGH AS $800,000 WITH THE NUMBER OF CAMERAS USED INCREASING FROM 6 TO 15.
COUNCILMAN RICK BERTRAND ISSUED A CHALLENGE TO NEW INTERIM POLICE CHIEF RYAN BERTRAND:
PDCUTS3 OC…….THAT MAKES SENSE. :14
THE POLICE DEPARTMENT IS LOOKING AT AN $873,985 DOLLAR BUDGET REDUCTION, THE LARGEST CUT IN THE CITY PROPOSAL TO REDUCE THE GENERAL FUND BY OVER TWO-POINT-ONE MILLION DOLLARS.