ROUNDS VOTES AGAINST AMERICAN AFFORDABILITY & JOBS ACT

U.S. SENATOR MIKE ROUNDS OF SOUTH DAKOTA WAS THE ONLY REPUBLICAN TO VOTE AGAINST THE BIPARTISAN AMERICAN AFFORDABILITY AND JOBS ACT IN A PROCEDURAL VOTE ON WEDNESDAY.
THE REFORM PACKAGE WOULD REWRITE THE PERMITTING PROCEDURES FOR ENERGY AND TRANSMISSION PROJECTS, LIKE CARBON DIOXIDE PIPELINES.
IN A STATEMENT ON SOCIAL MEDIA, ROUNDS SAYS THE REASON FOR HIS OPPOSITION IS PRESERVING PROPERTY RIGHTS.
HE SAYS “SOUTH DAKOTA LANDOWNERS DESERVE TO NEGOTIATE WITH STAKEHOLDERS AT THE STATE AND LOCAL LEVEL BEFORE FEDERAL INTERVENTION IS REQUIRED.”