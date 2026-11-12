IOWA TRAFFIC DEATHS TRENDING UP COMPARED TO 2025

IOWA TRAFFIC DEATHS ARE TRENDING SLIGHTLY AHEAD OF THE STATE’S RECORD LOW NUMBER LAST YEAR, BUT OVERALL ARE DOWN COMPARED TO PREVIOUS YEARS.
THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION’S GARRETT REEDER TRACKS THE NUMBERS.
IA DEATHS1 OC………FIVE-YEAR AVERAGE” :09
HE SAYS OCTOBER WAS THE FIFTH CONSECUTIVE MONTH FATALITIES WERE AT OR BELOW THE 2025 LEVELS FOR THE SAME MONTHS.
DURING HIS REPORT TO THE STATE TRANSPORTATION COMMISSION, HE STATED WARM WEATHER MONTHS HAVE GONE AGAINST THE TREND.
IADEATHS2 OC……..VERY POSITIVE TREND” :16
REEDER SAYS CRASHES WITH MULTIPLE DEATHS ARE UP COMPARED TO LAST YEAR.
IADEATHS3 OC…….24 FATALITIES” :12
FATAL TRAFFIC ACCIDENTS WERE AT 241 WHEN READER GAVE HIS REPORT TUESDAY MORNING.
THAT NUMBER WAS UPDATED TO 243 DEATHS THROUGH THE DAY TUESDAY, WHICH WAS 11 ABOVE THE SAME DATE LAST YEAR.
THAT IS 45 DEATHS BELOW THE FIVE-YEAR AVERAGE FOR THE SAME PERIOD.
RADIO IOWA