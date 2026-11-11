THUNE INTENDS TO KEEP SENATE WORKING INTO DECEMBER

U.S. SENATOR JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA SAYS THE SENATE WILL HAVE A LOT OF WORK TO FINISH UP THIS CURRENT SESSION BEFORE THE NEW CONGRESS IS SWORN IN DURING JANUARY:
THUNE3 OC…….WANT TO ADDRESS. :15
THUNE WAS REELECTED BY HIS COLLEAGUES TO CONTINUE TO SERVE AS THE SENATE REPUBLICAN LEADER IN THE 120TH CONGRESS.
HE CURRENTLY SERVES AS MAJORITY LEADER, AND WILL ASSUME HIS NEW ROLE AS MINORITY LEADER WHEN THE DEMOCRATIC-CONTROLLED CONGRESS CONVENES JANUARY 3RD.
G-O-P SENATORS CHOSE THUNE, FOLLOWING WHAT’S BEING REPORTED AS A CONTENTIOUS HOURS-LONG MEETING TUESDAY.
THUNE4 OC……..TO DO THAT. :17
THUNE SAYS THE SENATE MAY BE WORKING SOME LONG HOURS IN THE NEXT FEW WEEKS:
THUNE5 OC………SESSION STRONG. :23
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THUNE SAYS HE HOPES THE DEMOCRATS WILL WANT TO WORK WITH REPUBLICANS TO PASS WHAT IS NECESSARY BEFORE THE YEAR ENDS.