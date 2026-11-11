STEMM NIGHT OF HOPE TO BE HELD IN DAKOTA DUNES

THE ANNUAL STEMM NIGHT OF HOPE TO BENEFIT THE SIOUXLAND EFFORT TO HELP CHILDREN IN TANZANIA IS THURSDAY NIGHT IN DAKOTA DUNES.
DR. STEVE MEYER HAS BEEN TRAVELING TO THE AFRICAN NATION FOR NEARLY 30 YEARS, PROVIDING MEDICAL CARE AND OTHER ASSISTANCE THERE:
MEYER 1 OC……WE DO POSSIBLE. :13
MEYER SAYS THAT EFFORT HAS GROWN INTO MANY POSITIVE RESULTS
MEYER2 OC…….BUILT TEN HOMES. :18
OVER THE PAST NEARLY 30 YEARS, MANY COLLEGE STUDENTS HAVE JOINED DR. MEYER IN THE STEMM EFFORT TO HELP TANZANIA:
MEYER3 OC…HEART FOR HUMANITY. :25
MANY SIOUXLANDERS REMEMBER THE THREE TANZANIAN CHILDREN WHO SURVIVED A FATAL SCHOOL BUS CRASH IN AFRICA THAT CLAIMED 36 LIVES IN 2017 AND WERE AIRLIFTED TO SIOUX CITY FOR MEDICAL TREATMENT.
DR. MEYER TREATED THE CHILDREN IN AFRICA AND AT MERCY MEDICAL CENTER FOR A COMBINED 17 FRACTURES, AND SAYS WILSON, DOREEN AND SADIA ARE NOW COLLEGE AGE:
MEYER4 OC…….ALL THESE YEARS. :16
THE STEMM BENEFIT EVENT AND AUCTION TAKES PLACE THURSDAY EVENING FROM 5:30-8:30 P.M. AT THE HOLIDAY INN AND EXPRESS IN DAKOTA DUNES.
TICKETS AND MORE INFORMATION ARE AVAILABLE ONLINE AT: