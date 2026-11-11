CITY OFFICIALS DISCUSS POSSIBLE BUDGET CUTS FOR NEXT FISCAL YEAR

THE SIOUX CITY CITY COUNCIL DISCUSSED CUTTING OVER TWO MILLION DOLLARS FROM NEXT YEAR’S BUDGET IN A SPECIAL BUDGET MEETING TUESDAY AT CITY HALL.
CITY MANAGER MIKE COLLETT AND ASSISTANT CITY MANAGER TERESA FITCH WENT DEPARTMENT BY DEPARTMENT DISCUSSING PROPOSED BUDGET CUTS WITH THE MAYOR AND THREE CITY COUNCIL.MEMBERS.
COLLETT TOLD THE COUNCIL THIS WAS THE FIRST STEP IN WHAT WILL BE A MONTHS LONG PROCESS:
CUTS1 OC……..NEED TO GET TO. :13
THE $2 MILLION DOLLARS IN CUTS WERE PROPOSED FOR THE GENERAL FUND NEXT FISCAL YEAR, A REDUCTION OF 5.5%.
STATE LAW REQUIRES CITIES TO CAP GENERAL FUND REVENUE GROWTH AT 2%. PLUS, HOMEOWNERS WILL HAVE 10% OF THEIR HOME’S TAXABLE VALUE EXEMPTED FROM PROPERTY TAXES.
COLLETT SAYS THAT PUTS PRESSURE ON CITY LEADERS.
HE DISCUSSED EACH DEPARTMENT, STARTING WITH THE AIRPORT, REGARDING PROPOSED CUTS AND FEE INCREASES:
CUTS2 OC……THE AIRPORT TERMINAL. :25
COLLETT PROPOSED A 14% CUT IN HIS DEPARTMENT, INCLUDING ELIMINATING PAID INTERNS, WHICH DREW A REACTION FROM MAYOR BOB SCOTT:
CUTS3 OC……RIGHT NOW. :13
SIOUX CITY FIRE RESCUE IS LOOKING AT A PROPOSED CUT OF $612,629 AND A PROPOSAL TO INCREASE FEES.
FIRE CHIEF RYAN COLLINS SAYS AMBULANCE AND OTHER FEES HAVE NOT BEEN INCREASED SINCE 2013:
CUTS4 OC…….KEEP PACE. :19
PROPOSED PERSONNEL CUTS INVOLVED RECEPTIONISTS AND CUSTODIANS IN VARIOUS DEPARTMENTS, AND COMBINING SOME DUTIES FOR OTHER STAFF.
THE BUDGET CUTS WILL BE VOTED ON BY THE CITY COUNCIL ON DECEMBER 7TH, WITH MORE BUDGET HEARINGS AFTER THE FIRST OF THE YEAR.