CITY COUNCIL MAY CLOSE RIVERBOAT MUSEUM WELCOME CENTER

A FAMILIAR SIOUX CITY LANDMARK MAY SOON BE CLOSED BECAUSE OF BUDGET CUTS BEING CONSIDERED BY THE CITY COUNCIL.
CITY MANAGER MIKE COLLETT SUGGESTED CLOSING THE SIOUX CITY MUSEUM’S SGT. FLOYD RIVERBOAT MUSEUM WELCOME CENTER LOCATED ON CHRIS LARSON PARK ROAD ALONG THE RIVERFRONT.
THAT COMBINED WITH A REDUCTION OR SHARING OF MAINTENANCE STAFF, WOULD BE A 19% REDUCTION OF THE MUSEUM’S CURRENT YEAR’S BUDGET TOTALING OVER $195-THOUSAND DOLLARS:
BOATCUTS1 OC…..$195 THOUSAND. :14
THE BOAT FUNDS ARE NOT PART OF GENERAL TAX DOLLARS, BUT ECONOMIC DEVELOP SALES TAX.
MAYOR BOB SCOTT QUESTIONED FINANCE DIRECTOR TERESA FITCH ON HOW THAT WOULD SAVE THE CITY MONEY:
BOATCUTS2 OC……..TYSON EVENTS CENTER. :17
MUSEUM DIRECTOR STEVE HANSEN TOLD THE COUNCIL THEY NEEDED TO HOLD STATE LAWMAKERS ACCOUNTABLE FOR PLACING A FINANCIAL BURDEN ON THE CITY:
BOATCUTS3 OC……MINDBOGGLING. :19
HANSEN SUGGESTED CLOSING THE BOAT ONLY THROUGH THE WINTER MONTHS, WHEN FEWER PEOPLE ATTEND:
BOATCUTS4 OC……WE OFFERED UP. :22
THE CITY COUNCIL WILL DECIDE ON THE PROPOSED CUTS ON DECEMBER 7TH.
NO SUGGESTIONS WERE MADE ABOUT WHAT TO DO WITH THE RIVERBOAT MUSEUM AND ALL OF THE MEMORABILIA IN IT IF IT IS CLOSED.
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