CAMP DODGE OPENS HALL OF HONOR

A NEW HALL OF HONOR AT THE JOINT FORCE HEADQUARTERS NEAR CAMP DODGE IN JOHNSTON HONORS 22 IOWA NATIONAL GUARD SOLDIERS WHO MADE THE ULTIMATE SACRIFICE FOR OUR NATION SINCE SEPTEMBER 11TH, 2001.
THE EXHIBIT HAS PLAQUES FEATURING THE SOLDIERS, AND A LINK TO SHORT VIDEOS WHERE GOLD STAR FAMILY MEMBERS TELL THEIR PERSONAL STORIES.
THE IOWA GUARD HELD A PRIVATE DEDICATION OF THE HALL OF HONOR BACK ON OCTOBER 22ND FOR THE GOLD STAR FAMILIES.
A STATEMENT FROM THE IOWA NATIONAL GUARD SAYS IT IS ABOUT PRESERVING THE FACES, NAMES, AND PERSONAL STORIES OF 22 SOLDIERS SO FUTURE GENERATIONS WILL KNOW WHO THEY WERE AND WHAT THEY GAVE.
THE EXHIBIT IS OPEN TO THE PUBLIC DURING REGULAR BUSINESS HOUR MONDAY THROUGH FRIDAY, FROM 9 A-M TO 4 P-M. IN JOHNSTON.