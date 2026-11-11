41 REVOLUTIONARY WAR VETERANS CHOSE IOWA AS THEIR FINAL HOME

A RETIRED CENTRAL IOWAN IS PART OF A SMALL TEAM THAT’S IDENTIFYING THE GRAVES OF IOWANS WHO’VE SERVED DURING WAR-TIME.
MIKE ROWLEY OF CLIVE IS A MEMBER OF THE SONS OF UNION VETERANS OF THE CIVIL WAR.
WARVET1 OC…..OF THOSE GAPS.” :14
ROWLEY SAYS THE GROUP HAS IDENTIFIED 41 REVOLUTIONARY WAR VETERANS WHO CHOSE IOWA AS THEIR FINAL HOME.
WARVET2 OC……..EVERY IOWA COUNTY.” :10
HE AND A HANDFUL OF VOLUNTEERS HAVE ALSO IDENTIFIED MANY CIVIL WAR NURSES WHO WERE NEVER RECOGNIZED DURING THEIR LIFETIMES FOR THEIR SERVICE — AS WELL AS SERVICE MEMBERS FROM MORE RECENT CONFLICTS WHO WERE RESIDENTS OF THE STATE-RUN MENTAL HEALTH FACILITIES.
WARVET3 OC…….AND INDEPENDENCE, IOWA.” :13
ROWLEY IS NOT A VETERAN, BUT ROWLEY SAYS HIS WORK IS INSPIRED BY ANCESTERS WHO WERE.
WARVET4 OC……..REVOLUTIONARY WAR VETERANS.” :20
ROWLEY IS ALSO PART OF A VOLUNTEER GROUP THAT HONORS VETERANS WHO ARE BURIED IN UNMARKED GRAVES.
HE HAS PERSONALLY INSTALLED 452 HEADSTONES IN SEVEN STATES ON THE GRAVES OF SOLDIERS IN CONFLICTS THAT DATE BACK TO 1775.
RADIO IOWA