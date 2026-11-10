THUNE REELECTED AS REPUBLICAN PARTY LEADER IN U.S. SENATE

U.S. SENATOR JOHN THUNE OF SOUTH DAKOTA HAS BEEN REELECTED BY HIS COLLEAGUES TO CONTINUE TO SERVE AS THE SENATE REPUBLICAN LEADER IN THE 120TH CONGRESS.
THUNE ISSUED A STATEMENT SAYING HE APPRECIATED THE OPPORTUNITY TO HAVE AN OPEN, HONEST, AND TRANSPARENT CONVERSATION WITH HIS COLLEAGUES TUESDAY, AND IS HONORED TO HAVE THEIR CONTINUED TRUST AND SUPPORT TO LEAD THE SENATE REPUBLICAN CONFERENCE.
THUNE SAYS HE IS PROUD OF WHAT THE REPUBLICAN TEAM HAS ACCOMPLISHED TOGETHER, AND THEY REMAIN UNITED IN THEIR COMMITMENT TO ADVANCING CONSERVATIVE PRIORITIES, WORKING WITH PRESIDENT TRUMP AND THE HOUSE, AND HOLDING THE LINE AGAINST DEMOCRATS’ EFFORTS TO ENACT THEIR FAR-LEFT, LIBERAL AGENDA.
THUNE SAYS THEY HAVE IMPORTANT WORK AHEAD AND LOOK FORWARD TO SERVING ALONGSIDE HIS COLLEAGUES ON BEHALF OF THE AMERICAN PEOPLE.
A HOUSE REPUBLICAN CONFERENCE ELECTED OHIO CONGRESSMAN JIM JORDAN AS THE PARTY’S MINORITY LEADER IN THE U.S. HOUSE,